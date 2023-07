L’associazione Vivere Insieme confermata a Casa Marani

La sede di Villorba di Casa Gino e Pierina Marani continuerà ad accogliere i volontari e le volontarie di “Vivere insieme”. Il Consiglio di Amministrazione della struttura e i vertici dell’associazione hanno firmato in questi giorni il rinnovo della convenzione che li vedrà proseguire una partnership ormai consolidata da stima e fiducia, confermata fino a fine 2025. Tra i compiti richiesti il supporto materiale e morale alle attività sociali, di animazione e culturali, l’organizzazione e la gestione di iniziative per lo sviluppo delle relazioni tra i residenti, nonché il servizio di trasporto in funzione delle esigenze.

L’Associazione “Vivere insieme”, fondata nel 1994, è un vero e proprio punto di riferimento per la comunità villorbese poiché da ormai 29 anni si occupa di tutto ciò che concerne il sociale, con una particolare attenzione per gli anziani e i disabili. Per questo la collaborazione con la sede di vicolo Silvio Pellico di Casa Marani è intensa e proficua da ormai 29 anni - l’associazione è nata proprio all’interno della struttura - e il rinnovo della convenzione è una notizia positiva per i residenti, che possono continuare a contare su persone già note e già oggetto dell’affetto di molti. Così come gli operatori e gli educatori di Casa Marani, che hanno ormai instaurato con i volontari un rapporto di collaborazione e fiducia reciproca.

«Il rinnovo della convenzione con l’associazione “Vivere insieme” va nel segno della continuità e del riconoscimento di un importante lavoro, oltre che di una presenza ormai cara ai nostri residenti” confermano la presidente e il direttore di Casa Marani, Daniela Zambon e Marco Giacon. “Siamo dunque molto entusiasti di procedere con questa partnership fino al termine del 2025, sicuri che i volontari e le volontarie sapranno regalarci molte emozioni e costruire solide relazioni anche con i futuri ospiti. Per i medesimi motivi ci apprestiamo nelle prossime settimane a rinnovare le convenzioni anche delle altre due sedi di Casa Marani, Paese e Povegliano».

«Siamo felici di poter continuare il nostro impegno a Casa Marani, che è la nostra casa da ben 29 anni” chiosa il presidente di “Vivere Insieme”, Pietro Paolo Bonaldo. “Quello confermato dalla nuova convenzione è un incarico che ci siamo sempre assunti con grande serietà e che svolgiamo con passione, perché siamo fieri del ruolo che ricopriamo all’interno della nostra comunità. Il tempo è una delle cose più preziose che abbiamo nella vita e dedicarlo a chi soffre, a chi è solo o agli anziani per noi è la gioia più grande».