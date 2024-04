Villorba: aumentano i contributi per il bonus centri estivi

L’Amministrazione Comunale di Villorba si è impegnata a stanziare 27.900 euro, che saranno destinati alle famiglie come contributo per i centri estivi. L’importo è stato aumentato rispetto all’anno precedente e potranno accedere al beneficio tutti i nuclei familiari con isee fino a 29.000 €. «Abbiamo deciso di mantenere una soglia isee alta» spiega il Sindaco Francesco Soligo «per sostenere un ampio numero di famiglie, vista l’importanza di questo tipo di servizio per il nostro territorio, per il quale vengono riscontrate sempre più richieste». Rimangono invariati gli altri requisiti per l’accesso al contributo: il figlio dovrà avere un’età compresa tra i 3 e i 14 anni, essere residente all’interno del comune di Villorba e frequentare centri estivi che operano all’interno del comune stesso. Ogni famiglia potrà percepire fino a un massimo di 200€ per ciascun figlio, presentando la domanda entro i termini previsti. Per ulteriori informazioni e per prenotare la partecipazione, vi preghiamo di contattare l'Ufficio Cultura del Comune di Villorba.