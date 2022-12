Gran Concerto di Fine Anno: tra opera italiana e walzer

Il tradizionale Gran Concerto di Fine Anno villorbese si svolgerà alle ore 21:00 di martedì 27 dicembre al Palateatro di Fontane e l’ingresso sarà libero. «L’organizzazione di questo evento culturale di altissimo livello a cui , da sempre, partecipa numerosa la nostra comunità - sottolinea il sindaco Francesco Soligo - è un altro segnale del ritorno alla condivisione corale degli eventi che ci permette di guardare al Nuovo Anno con maggiore fiducia».

Il Gran Concerto Fine Anno rappresenta la prima sinergia vincente tra i Comuni di Villorba, Treviso, Cortina d’Ampezzo, Oderzo, insieme a Musincanantus, Arteven, Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, una grande coproduzione che quest’anno coniuga sotto lo stesso programma un’inedito percorso tra opera italiana, operetta e walzer. Due grandi solisti impreziosiranno il programma. Il tenore Gianluca Pasolini, artista poliedrico e dalla carriera internazionale, interpreterà tra le altre, la celebre aria virtuosistica dei nove do di petto (Ah des Amis) di Donizetti. Ad accompagnare il tenore ci sarà la giovane soprano Lara lagni, già protagonista nel Rigoletto al Teatro La Fenice e dalla carriera in rapida ascesa. I solisti delizieranno il pubblico, tra le molte, con le note del duetto Tace il labbro dalla Vedova Allegra. Non mancheranno le celebri pagine viennesi che come da collante cuciranno il programma della serata che sarà presentata da Chiara Casarin.

«E’ un piacere poter mettere in rete ancora una volta differenti Comuni e realtà culturali del Veneto sotto il segno della grande musica per un appuntamento tanto atteso, spiega Edoardo Bottacin direttore artistico di Musincantus. Un programma che mette in collegamento il repertorio italiano con quello tedesco e che sa accostare oltre al repertorio tradizionale anche pagine raffinate e più ricercate».