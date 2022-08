Scuole sicure, a Villorba parte progetto di prevenzione e contrasto allo spaccio

La Giunta dell’Amministrazione Comunale di Villorba ha approvato il progetto Scuole Sicure 2022-2023 nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. Il progetto prevede una maggiore presenza dei vigili, sia in uniforme sia in borghese nei pressi delle scuole e che l’attività di indagine sia rinforzata con l’ausilio di telecamere mobili periodicamente posizionate laddove venga segnalato con maggiore frequenza spaccio o consumo di stupefacenti. Gli istituti scolastici interessati al controllo da parte della Polizia locale di Villorba sono le scuole secondarie di I grado “Alessandro Manzoni“ e “Giuseppe Scarpa” e quelle all’interno del “Campus” di Lancenigo.

Accanto all’azione repressiva è previsto un percorso didattico di educazione civica, stradale e legalità che coinvolgerà le terze classi delle secondarie di I grado. Il progetto avrebbe sostegno economico statale perché Il Comune di Villorba è stato individuato come possibile beneficiario di un contributo totale di 14.217 euro del fondo per la sicurezza urbana per iniziative di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, cioè l’obiettivo di “scuole sicure”. “Oltre all’approvazione di questo progetto, stiamo implementando sempre più i sistemi di video sorveglianza fissa. Per esempio - anticipa il sindaco Francesco Soligo - installeremo telecamere, anche per la lettura targhe, a Villorba capoluogo per monitorare l’area vicino alla chiesa, alle rotatorie, in via Centa e nei pressi della scuola media “Scarpa”; a Fontane sulla rotatoria di Viale della Repubblica e in piazza Cadorna”.