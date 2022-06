Maggiore sicurezza sulle strade di Villorba: attivato il nuovo Easy Velox

Il Corpo di Polizia Intercomunale Postumia Romana ha un nuovo strumento a disposizione per contrastare il mancato rispetto del Codice della Strada. Si tratta del sistema di rilevazione della velocità Traffic Control System nella modalità presidiata che prende il nome di Easy Velox. “Attualmente - dice il comandante Riccardo Sutto - è posizionato in via Trieste a Villorba, uno dei luoghi di rilevamento scelti sulla base delle analisi sul traffico eseguiti dalla polizia locale, delle statistiche sulla loro sinistrosità e in base a alle segnalazioni dei cittadini opportunamente selezionate e valutate. L’Easy Velox - continua Sutto - è uno dei sistemi più avanzati di controllo della velocità e viene attivato tramite un’apposita applicazione dalla pattuglia di polizia locale che lo utilizza nella modalità presidiata. EasyVelox è in grado di rilevare contemporaneamente due corsie e fornisce come prova dell’infrazione tre fotogrammi opportunamente oscurati come previsto dalla normativa sulla privacy. Nell’ambito della nostra attività di prevenzione verrà dislocato ogni tre mesi in diversi tratti del territorio monitorato dal Corpo Intercomunale”.