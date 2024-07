Fabrica 30 Reunion Festival, un week end per celebrare i 30 anni di Fabrica

Grande partecipazione per FABRICA30 REUNION FESTIVAL, l’evento celebrativo dei 30 anni di Fabrica, che si è tenuto sabato 6 luglio presso la sede del centro di ricerca, uno dei capolavori d’architettura del giapponese Tadao Ando alle porte di Treviso. Oltre 400 ex “fabricanti” sono arrivati da Brasile, Stati Uniti, Sud Africa, Nuova Zelanda, Uzbekistan, Giappone, Corea, Messico e da tutta Europa per ritrovarsi e rivivere insieme l’esperienza di Fabrica in una giornata di mostre, concerti, DJ set, conferenze, workshop, performance e proiezioni dove i protagonisti sono gli stessi creativi che hanno condiviso un periodo della loro vita a Fabrica dal 1994 ad oggi. Nel corso di trent’anni, infatti, Fabrica ha formato quasi 800 “fabricanti” - designer, ricercatori, fotografi, videomaker, registi, musicisti, scrittori e giornalisti - provenienti da 72 Paesi. Tratto comune a tutti l’importanza delle relazioni nate a Fabrica che diventano fondamentali anche nella vita professionale che si sviluppa lontana da Treviso.

In questa giornata di festa il pubblico ha potuto assistere a una serie di conferenze su design, arte, gastronomia e pratiche creative future di artisti come il designer Jaime Hayon e i fotografi Pieter Hugo e Laia Abril; performance, concerti e DJ set tra cui la musicista Joy Frempong e l’artista Nico Vascellari che hanno celebrato la vibrante energia creativa di Fabrica. Hanno potuto inoltre visitare “Kinship”, la mostra che ha concluso il semestre di residenza primavera-estate 2024 e le numerose altre installazioni; partecipare a workshop di fotografia, design e pensiero progettuale e visionare film d’autore e sperimentali, documentari e animazione. Nel programma anche Fabrica Future Sessions, una serie di panel in formato speed pitching in cui fabricanti di tutte le generazioni hanno presentato i loro nuovi progetti e idee per il futuro.

Fondato nel 1994, Fabrica è un centro di ricerca con sede a Treviso, in una villa del XVII secolo restaurata e ampliata dall’architetto giapponese Tadao Ando. Di ispirazione rinascimentale e con un approccio che si basa sull’imparare facendo, Fabrica offre residenze artistiche gratuite di sei mesi a creativi under 25 provenienti da tutto il mondo. Ogni semestre il percorso di ricerca verte su un tema specifico e viene esplorato attraverso una contaminazione costante tra discipline come fotografia, design, video, scrittura, musica/suono, arte e media digitali.

Fabrica organizza inoltre un programma di workshop, conferenze ed esperienze dove il mondo dell’arte, della cultura e della ricerca si confrontano progettando nuove idee.