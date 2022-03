Stop War: messaggio di pace da Villorba

Giovedì prossimo 10marzo alle ore 19 dall’area parcheggio del Palaverde e percorrendo via Marconi sino a Piazza umberto I, sede del Municipio di Villorba, si svolgerà la fiaccolata solidale per lanciare un messaggio di pace affinché si fermi la guerra in Ucraina.

«L’iniziativa - dice il sindaco Francesco Soligo - nasce dallo spontaneo coinvolgimento del Progetto Giovani di Villorba che ha fatto rete nel territorio con Avis, le Parrocchie, l'Azione Cattolica, gli Scout, le Associazioni Sportive ed alcune attività produttive. Desideriamo tutti che oltre alle parole e ai post sui social, anche dalla nostra Comunità si manifesti pubblicamente e si alzi il forte il richiamo a fermare, ora, questa guerra e anche tutte le altre, dimenticate, nel mondo. Comune, Associazioni e privati stanno inoltre operando per l’assistenza ai profughi, seguendo le recenti linee guida della Protezione Civile, ma avremo modo di parlarne senza chiasso, a breve».