Il Comune di Villorba eroga 47mila euro alle società sportive

La giunta di Villorba ha confermato per l’annualità 2023/24 il contributo annuale destinato alle società sportive cittadine. Il contributo sarà erogato nelle prossime settimane. Si tratta di una somma di 47.000 euro complessivi, così suddivisi. La maggior parte della somma, ovvero 42.700 euro, è destinata alle società sportive come compartecipazione alle spese sostenute dai tesserati di età 4-18 e residenti nel territorio comunale. Si tratta di 505 tesserati di 14 società sportive, per un importo pro capite di 83,76 euro.

La somma rimanente, 4.700 euro, è invece destinata a due diversi capitoli. Una parte viene erogata alle associazioni partecipanti alla Festa dello Sport di settembre 2023, come contributo per le spese sostenute per la realizzazione dell’evento. La somma rimanente viene invece erogata a favore del progetto “Conosciamoci” realizzato da alcune società sportive in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Villorba, per la promozione dello sport a scuola.

«Anche quest’anno abbiamo confermato il nostro sostegno alle società sportive presenti nel nostro territorio» spiega il sindaco Francesco Soligo «un vero fiore all’occhiello per il comune. Si tratta di realtà vivaci e attive, che svolgono un grandissimo lavoro di alto valore sociale per tutta la comunità. L’amministrazione continuerà a sostenerle come ha fatto finora. Riteniamo fondamentale la promozione dello sport, sia come veicolo di benessere e salute per la persona, sia come attività di alto valore educativo e formativo per i giovani».