Avis Villorba, grande festa per il 53esimo anniversario e il gemellaggio con Avis Ferrara

Sabato scorso, 20 maggio, a Villa Giovannina, una delegazione della sezione di Ferrara guidata dal presidente Sergio Mazzini, accompagnato anche dalla segretaria dell’omonima provinciale Sibilla Tieghi e dal presidente del consiglio comunale di Ferrara, Lorenzo Poltronieri, ha sottoscritto un patto di amicizia, collaborazione e solidarietà con i corrispettivi dell’Avis di Villorba. Per Villorba erano presenti il consiglio direttivo, gli ex presidenti, il presidente di Avis Provinciale Stefano Pontello e il vicesindaco Giacinto Bonan.

Un patto associativo che formalizza un’amicizia costruita negli anni. Il presidente di Avis Villorba, Domenico Rottari, oltre a ringraziare tutti i volontari per l’encomiabile lavoro nella preparazione della manifestazione e i donatori per l’indispensabile dono che periodicamente fanno, dichiara: “Sono felice ed entusiasta di aver suggellato il rapporto di amicizia con Ferrara”. Lo stesso ha fatto Sergio Mazzini invitando una delegazione di Villorba alla festa associativa della città estense per fine ottobre. Domenica 21 maggio invece la festa del 53°anno di fondazione è stata contraddistinta dalla sfilata dei labari delle Avis trevigiane e dalla commemorazione al monumento al donatore di sangue in piazza Aldo Moro a Carità di Villorba. Al nutrito corteo, hanno preso parte una cinquantina di avisini arrivati da Ferrara, presente anche la banda A. Gagno di Villorba. Quindi tappa a Villa Giovannina dove sono stati premiati i donatori benemeriti. La festa si è poi conclusa con un momento conviviale nella sala polivalente di Paderno di Ponzano.