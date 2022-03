In viaggio da Villorba verso Kharkiv un tir con aiuti umanitari

Venerdì scorso è partito da Villorba un tir carico di aiuti con destinazione Kharkiv in Ucraina. L’iniziativa umanitaria è stata promossa e seguita passo passo dall’ODV “Il Tuo Sorriso”in collaborazione con il Comune di Villorba e con l’ambasciatore del centro UNESCO di Bologna, nonché presidente della FFUN (Foundation For United Nations SDG) che opera per lo sviluppo sostenibile sulla base dello specifico “Piano 2030” approvato dall’ONU.

Sono stati molti i volontari impegnati sia per la raccolta sia per la preparazione e l’imballaggio di vestiti, medicinali, alimentari donati da 11 aziende del territorio. “Quest’operazione umanitaria - ha detto il sindaco Francesco Soligo -- è un’ulteriore esempio della lodevole capacità di fare rete all’interno della nostra comunità tra associazioni di volontariato, enti e aziende. Tutti uniti per offrire un supporto concreto non solo qui con chi arriverà nel nostro territorio, ma anche lì in Ucraina”.