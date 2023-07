Lancenigo: al via i lavori per rotatoria, fognature ed acquedotto

Giovedì 27 luglio partiranno a Lancenigo i lavori di sistemazione di Via Piave, strada provinciale 92, nel tratto da via Selghere a via Monte Grappa. L’opera prevede sia la costruzione di una rotatoria all’incrocio tra le due vie, sia, in collaborazione con Alto Trevigiano Servizi, il prolungamento della fognatura pubblica con sostituzione della condotta di acquedotto su Via Piave dall’incrocio con via “Selghere vecchia” all’incrocio con vicolo Leopardi.

I lavori dureranno 133 giorni e, sulla base dell’incontro di ieri tra la Provincia di Treviso e gli altri Enti interessati, per l’esecuzione dell’opera inizialmente verrà stabilito un senso unico alternato su Via Piave e successivamente, sempre sulla stessa via, è prevista una chiusura totale dal 31 luglio all’11 agosto per consentire la posa della fognatura e dell’acquedotto.

Il costo complessivo dell’opera ammonta a 805 mila euro e il contributo della Provincia di Treviso sarà di 165 mila euro. Alto Trevigiano Servizi finanzia invece l’esecuzione delle opere di competenza per un totale di circa 428 mila euro. L’impresa appaltatrice è la PA.MA. Srl di Villorba. In una comunicazione alla cittadinanza, il sindaco Francesco Soligo ha sottolineato: «Siamo consapevoli dei disagi che questo intervento arrecherà, ma riteniamo l’opera assolutamente necessaria sia per migliorare la viabilità pubblica e la sicurezza degli utenti deboli della strada, sia per estendere i servizi di fognatura pubblica ed acquedotto alla nostra comunità. Naturalmente terremo monitorato l’andamento dei lavori per limitare il più possibile i disagi e assicurare il rispetto dei tempi di realizzazione previsti».