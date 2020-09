Centro di Catena e piazza Pinarello: ok al progetto definitivo di riqualificazione

La Giunta Comunale ha dato il via libera al progetto definitivo che prevede la riqualificazione del cen-tro di Catena con un investimento complessivo di 650.000 euro. L’esecuzione del progetto, per il quale sono stati necessari e già definiti alcuni espropri, permetterà di migliora-re l'assetto viario di via Postioma con la realizzazione di una rotatoria e di nuovi spazi pubblici nel tratto che interessa Piazza Pinarello fino all'intersezione con Via Talpon e via Marconi. Un’area densamente abitata e molto frequentata dai residenti per la presenza di scuole e centri di attività religiosa, culturale e sportiva. «Nel quadro economico generale di spesa - ha detto il sindaco Marco Serena - a fronte dell’investimento di 650.000 euro, il Comune di Villorba riceverà un contributo regionale di 250.000 euro permettendo quindi di ridurre a 400.000 euro l’utilizzo di risorse proprie».

