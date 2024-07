Villorba, 340 metri di nuova fognatura in via Fontane: «Cantiere al via»

La prima settimana di luglio sono iniziati i lavori di potenziamento e estensione della rete fognaria a Villorba lungo Via Fontane. Questo progetto durerà circa due mesi, rappresenta un investimento di 150mila euro, coinvolgerà circa 100 abitanti e mira a migliorare significativamente l'infrastruttura fognaria locale.

Il cantiere prevede la realizzazione di nuove tubature fognarie e gli allacciamenti necessari per le utenze della zona. L'obiettivo principale è quello di estendere la rete fognaria, aumentando il numero di utenze collettabili al depuratore Ats e migliorando la rete esistente. In particolare, saranno posati 340 metri di nuove linee fognarie, comprensive degli allacciamenti per le utenze che si affacciano sulle vie interessate. L'intervento, infatti, includerà anche l'installazione di nuovi pozzetti di fognatura al limite delle proprietà private. Le operazioni procederanno per fasi, prevedendo la chiusura temporanea dei tratti stradali interessati dai lavori e l'istituzione di opportune deviazioni del traffico veicolare e pedonale. Verrà comunque garantito il transito ai residenti, concordando modalità e orari per l'accesso alle abitazioni. Anche progetto rappresenta un passo importante per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, potenziando le infrastrutture essenziali e assicurando un servizio più efficiente e sicuro per tutti.

I commenti

«L'opera conferma l’impegno della nostra società a estendere la rete fognaria ed efficientare così il servizio nel territorio gestito - spiega il presidente di Ats, Fabio Vettori - anche con questo progetto si intende portare la linea della fognatura in una zona priva di tale fondamentale servizio e tutelando l’ambiente e i suoi abitanti».

«La proficua collaborazione tra i nostri uffici e quelli di ATS continua e sta dimostrando ottimi risultati - conclude il sindaco di Villorba, Francesco Soligo - grazie al lavori di squadra si sta realizzando questo nuovo cantiere che permetterà ai cittadini di beneficiare di un servizio necessario».