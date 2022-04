Villorba, continua la riqualificazione del sistema di illuminazione pubblica

Sono in azione o in fase di avvio diversi cantieri nel territorio villorbese. In questo momento stanno seguendo il piano previsto dei lavori la ditta Eurogroup che sta provvedendo alla riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica. L’azienda sulla base del contratto di concessione mediante “Project financing” sta provvedendo alla sostituzione di 4.900 corpi illuminanti con dispositivi con tecnologia a LED per i quali sarà possibile anche il monitoraggio da remoto.

“La nuova illuminazione - dice Alessandro Dussin, assessore ai Lavori Pubblici - garantirà un risparmio del consumo di energia elettrica con conseguente contenimento delle emissioni di CO2. La convenzione, della durata di 20 anni per un valore di 5 milioni di euro, prevede che la ditta gestisca, garantisca la manutenzione (dai corpi illuminanti, ai pali, ai quadri elettrici, etc.) e paghi il consumo elettrico. La CGC di Altavilla Vicentina a breve inizierà, invece, i lavori per la realizzazione del già annunciato secondo stralcio della riqualificazione di piazza Pinarello di Catena. L’intervento dovrebbe concludersi entro l’estate e comporterà una spesa di 430 mila euro. Abbiamo assegnato anche l’incarico per il piano asfalti, - conclude Dussin - che prevede un investimento complessivo di circa 250 mila euro e che partirà non appena il meteo ci garantirà la corretta temperatura per l’esecuzione dei lavori”.

Continua anche la manutenzione ordinaria e straordinaria dei 16 parchi gioco del nostro Comune. “Abbiamo dovuto ripristinare - ha desiderato sottolineare il sindaco Francesco Soligo -in modo importante alcuni giochi a causa di gratuiti atti vandalici. Allo stesso tempo abbiamo pianificato di arricchirne altri con attrezzature inclusive e di implementare il sistema di video sorveglianza”.