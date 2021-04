Villorba, partiti i lavori per la rotatoria tra viale della Repubblica e via Fontane

La Giunta del Comune di Villorba aveva dato il via libera lo scorso marzo al progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della rotatoria tra viale della Repubblica e sabato, con una breve cerimonia sul posto, sono partiti ufficialmente. “La rotatoria si prevede sia realizzata in 100 giorni inclusi i sotto servizi e avrà un diametro di 35 metri - ha commentato il sindaco Marco Serena - e prevediamo sin da ora che il traffico di passaggio potrà subire dei rallentamenti durante la costruzione dell’opera affidata alla Ballan Costruzioni. La rotatoria avrebbe potuto essere pronta già lo scorso anno in occasione dell’intervento edilizio realizzato su un immobile di proprietà della Società E. F. Fim S.p.a., ma si è dovuto attendere l’accordo tra la stessa società e tre proprietà private per l’acquisizione delle aree necessarie alla sua realizzazione“.

L’intera opera pubblica il cui importo complessivo per la sua realizzazione è di 340mila euro è finanziata dalla Società E. F. Fim sulla base di una Convenzione stipulata con il Comune di Villorba. “Questa rotatoria – ha sottolineato Marco Serena - sarà la seconda, dopo quella del 2002 tra viale Felissent e viale della Repubblica, realizzata sulla “Strada Ovest” dal Comune di Villorba per migliorare e mettere in sicurezza le intersezioni più trafficate. Viene così risolto un annoso problema di pericolosità dell’incrocio che purtroppo è stato teatro di diversi incidenti e chiude definitivamente ogni polemica relativa al sistema di rilevazione fotografica di chi non rispettava il Codice della Strada passando con il rosso. A dimostrazione della pericolosità dell’intersezione ci sono i 2.870 verbali elevati negli ultimi tre anni (circa 950 all’anno) che hanno fatto incassare al Comune circa 125mila euro all’anno”.