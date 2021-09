A Villorba il Comune promuove la lettura in biblioteca per i bambini

La Giunta dell’Amministrazione Comunale di Villorba ha deliberato di sostenere le attivita? di promozione della lettura. L’iniziativa dal titolo “La scuola in biblioteca e la biblioteca a scuola” sara? a breve messa a calendario dagli istituti durante tutto l’anno scolastico in corso. Le azioni (in totale ben 36) di promozione della lettura e delle Biblioteca Comunali di Carita? e Villorba si attueranno attraverso: laboratori con sperimentazione artistica e creativa a favore dei bambini della scuola dell’infanzia e delle classi seconde della scuola primaria; laboratorio di lettura espressiva e sul piacere della lettura rivolto agli alunni delle classi quarte della scuola primaria; laboratorio di ascolto e produzione poetica rivolto alle classi seconde della scuola secondaria di primo grado; visite guidate alle Biblioteca da parte di classi delle scuole del territorio comunale, gestite dal personale in presenza oppure virtuali in collegamento online.