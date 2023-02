Carenza medici a Villorba, Ulss 2: «L'assistenza sarà garantita»

In questi giorni il sindaco di Villorba, Francesco Soligo, e la direzione aziendale dell’Ulss 2, hanno incontrato alcune delegazioni di cittadini, preoccupati per la situazione che si sta venendo a creare nel comune di Villorba, a seguito delle assegnazioni delle zone carenti di medicina generale: i medici che operavano a Villorba hanno potuto scegliere solo zone carenti in ambiti limitrofi e il medico assegnato a Villorba ha, successivamente, rinunciato all’incarico.

Il sindaco ed il direttore del distretto socio sanitario hanno confermato ai residenti il costante impegno volto a garantire la continuità dell'assistenza sul territorio, con una ricerca continua di medici che possano sostituire quelli in cessazione, valutando anche soluzioni alternative che possano agevolare l'utenza. Gli stessi medici, trasferiti in un comune di altro ambito territoriale, si sono dichiarati disponibili a garantire la continuità dell'assistenza ai propri pazienti residenti a Villorba.