Miss Il Cantiere: due trevigiane sul podio a Villorba

La sesta selezione del concorso di bellezza che valorizza le città murate e le sue bellezze architettoniche si è svolta al Cantiere di Villorba. L'evento, organizzato dalla Elegance Eventi di Eleonora Sorato, è collegato con il contest The Look of the Year Italy di Mario d’Ovidio che rappresenta la più prestigiosa manifestazione internazionale legata al mondo del modeling a cui hanno partecipato alcune delle più belle e affermate modelle tra le quali Cindy Crawford, Linda Evangelista, Gisele Bundchen, Nina Moric, Vanessa Incontrada e Natasha Stefanenko.

Durante la serata di Treviso, le miss hanno sfilato dapprima in casual, poi con il costume Paradise Beachwear e inseguito sono state protagoniste delle sfilate di moda delle proposte ottiche di Favaro Ottico di Treviso, delle collezioni bikini e intimo di Focenza, delle proposte sartoriali di Absa Diop e degli outfit di St.On House e di Chateau Beau Cedre di Castelminio di Resana. A curare le acconciature è stato il salone Melany & Partners di Treviso. A vincere la coroncina e la scultura in cristallo del maestro vetraio e Commendatore della Repubblica Marco Varisco, simboleggiante la fortuna, è stata la ventiduenne Giorgia Zaros. Giorgia vive a Colle Umberto, lavora come aiuto maestra d’infanzia e sogna di proseguire la sua carriera nel mondo della scuola. Seconda, Miss Bonanno, Anna Toniutti, ventenne di Tarzo che studia lettere moderne e lavora come modella. La prima e la seconda classificata accedono di diritto alla Finale Nazionale di The Look of The Year Italy. La prossima selezione si svolgerà il 4 luglio all’Adriano Panatta Racquet Club di Treviso. Per iscriversi al concorso basta compilare il modulo online su www.misscittamurata.it l’iscrizione è gratuita e non comporta alcun vincolo.

Le altre premiate

Miss Elmo Global Security Solutions è Michela Zampieron, 19 anni di Valdagno studentessa indirizzo moda tessile e abbigliamento.

Miss Fineco Bank è Matilde Marcon di Istrana, 18 anni studentessa istituto alberghiero.

Tutte e quattro le prime classificate accedono di diritto alla finale di Miss Cittá Murata in programma il 4 settembre a Cittadella. Sono state premiate dagli sponsor anche altre partecipanti:

Miss Chateau Beau Cedre, Serena Cecchet, 17 anni di Villorba

Miss Autotorino, Martina Evatore 22 anni di Padova

Miss Favaro Ottico, Erika Grigio, 19 anni di Padova

Miss Focenza, Marianna Manna 18 anni di Albignasego

Miss A La mode Atelier Sidney Saccardo, 19 anni di Roncade

Miss Absa Diop Fashion, Aurora Cattelan 17 anni di Malo

Miss Tami Beauty Room, Eleonora Perusin 20 anni di Loreggia

Miss Melany & Partners, Elisabetta Busatto 16 anni di San Martino di Lupari.

Hanno vinto la fascia di Miss Social St.on House, per aver condiviso più foto sui social con i capi del negozio Aurora Cattelan e Silvia Frison, 17 anni di Camponogara. Tra una sfilata e l’altra, ad allietare la serata ci hanno pensato i cantanti Jacky Mark e Giulia Tonini. Presenti il pilone della Benetton Rugby Tiziano Pasquali, Miss Città Murata 2023 Sofia Schizzarotto e Miss Il Cantiere 2023 Aurora Basso.