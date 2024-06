Villorba, arrivano i bus a chiamata: 500 biglietti omaggio per i residenti

Il servizio di trasporto pubblico a chiamata raggiunge il Comune di Villorba: il progetto Mom+ partirà via sperimentale lunedì 10 giugno nei giorni feriali e in orari diurni. Sarà un servizio volto a raccogliere le esigenze di lavoratori e di chi vuole raggiungere con i mezzi pubblici la zona industriale di Villorba e le aree dove insistono diverse attività commerciali e industriali com il nuovo Panorama, la sede Benetton, il distretto sanitario e l’area commerciale del “vecchio” Panorama.

Di cosa si tratta

Il servizio sarà attivo fino al 7 settembre nei giorni feriali, dal lunedì al sabato, dalle 9:15 alle 12:15 e dalle 14:10 alle 20:10. In queste fasce orarie il servizio a chiamata sostituisce i servizi della linea 12, lungo lo stesso percorso. Il servizio sarà utilizzabile presso 68 fermate attive nel territorio di Villorba, contrassegnate con l’indicazione Mom+ di colore verde. Rimarrà attivo alla fermata "Carità municipio" l’interscambio con le linee 1 e 4 per raggiungere il centro di Treviso. Sarà inoltre possibile prenotare il viaggio da sette giorni fino a 30 minuti prima della partenza, tramite App Mom+ o al telefono (0422-588611). Ogni richiesta di trasporto sarà gestita da un software specializzato che combina le richieste in arrivo e le gestisce offrendo ai passeggeri il viaggio più veloce e comodo per il proprio trasferimento da origine e destino. Al servizio sarà dedicato un autobus metano, dotato a bordo di una consolle dedicata che guida l’autista nella realizzazione dei viaggi prenotati ottimizzando i percorsi. Una centrale operativa gestirà invece il servizio da remoto inserendo anche le prenotazioni telefoniche. Saranno inoltre disponibili 500 biglietti promozionali gratuiti riservati ai cittadini di Villorba, distribuiti dal Comune. L’accesso al servizio prevede l’utilizzo dei titoli di viaggio urbani senza costi aggiuntivi. Tutti coloro in possesso di un abbonamento urbano per l’area di Treviso avranno incluso anche l’utilizzo del servizio a chiamata.

Ulteriori informazioni sull'iniziativa sono disponibili al seguente link.

I commenti

«Il servizio consente di dare una risposta ai cittadini che intendono raggiungere l’area dei grandi servizi, del commercio e delle industrie, senza utilizzare l’auto - spiega il sindaco di Villorba, Francesco Soligo - siamo convinti che possa essere uno strumento pratico ed utile per andare incontro alle richieste dei residenti e delle aziende situate nella nostra zona industriale. Un servizio on demand che potrà essere sfruttato in base alle proprie esigenze, richiedendo la corsa dove sia necessaria e all’orario più consono per l’utente».

«Il nuovo servizio di Villorba partirà in via sperimentale lunedì: confidiamo di fornire ai cittadini un servizio più efficace, più efficiente e più flessibile rispetto al trasporto pubblico tradizionale. Per Mom - aggiunge il presidente Giacomo Colladon - si tratta di una tappa importante verso il cambiamento, che vede l’innovazione tecnologica al centro dello sviluppo di servizi più moderni, realizzati a misura delle esigenze dei clienti. Confidiamo che i servizi on demand possano avvicinare al trasporto collettivo nuovi utenti».

«Lo avevamo annunciato già da mesi e oggi siamo orgogliosi di presentare insieme a Mom e Comune di Villorba il nuovo servizio sperimentale a chiamata che sarà attivo anche a Treviso e Vittorio Veneto - le parole del presidente della Provincia di Treviso, - uno strumento facilmente accessibile, sviluppato con l’obiettivo di rispondere ancor meglio alle necessità dei cittadini e, contemporaneamente, di ottimizzare le tratte, in un’ottica di sostenibilità e riduzione dell’impatto sull’ambiente. Il tutto è frutto di uno studio specifico sulle esigenze degli utenti Mom. In questa prima fase a Villorba il servizio amplierà l’area coperta dai mezzi nelle fasce orarie di morbida, la mattina e il pomeriggio, garantendo trasporti efficaci per tutto il giorno e in tutti i giorni feriali, sabato compreso».