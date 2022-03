Casa Marani, Nonna Palmira compie 102 anni

Traguardo ultracentenario, giovedì 10 marzo, per la signora Teresa Conte, ospite della sede villorbese di Casa Marani. Nata a Spresiano il 10 marzo del 1920, Palmira, come la chiamano ospiti e operatori, ha spento oggi ben 102 candeline. Vedova Pagnossin, ha lavorato in filatura fino alla pensione. E fin che ha potuto le piaceva molto lavorare all’uncinetto, attività in cui si cimentava con grande maestria e disinvoltura. La centenaria è stata accolta a Casa Marani il 24 febbraio 2021, prima viveva da sola con l’aiuto della nuora e di un’assistente.

«Auguriamo alla signora Palmira - dice Daniela Zambon, presidente di Casa Marani - di continuare a condurre una vita serena a Casa Marani insieme agli altri anziani e al personale che se ne prende cura. Un augurio al quale corrisponde un impegno quotidiano per garantire il benessere della persona e la migliore qualità della vita a tutti i nostri ospiti».