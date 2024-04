Il legame tra Villorba e la soprano Elisabeth Billington in un convegno in Norvegia

Il Comune di Villorba si unisce con orgoglio alla celebrazione del successo della recente conferenza internazionale, tenutasi a Trondheim, Norvegia, dal 10 al 14 aprile, dove è stato ospite d'onore. Durante questo importante evento, che ha visto la partecipazione di prestigiosi relatori provenienti da rinomati atenei internazionali, tra cui la Florida State University, Université de Rouen, Österreichische Akademie der Wissenschaften di Vienna, University of London, University of Wisconsin, California State University, University of Copenhagen, University of Edinburgh, Università della Campania Luigi Vanvitelli, University of Oxford, Conservatorio Gioachino Rossini di Pesaro, Princeton University e Aarhus University e molti altri, è stato messo in luce il prezioso legame tra il territorio di Villorba e una delle più celebri soprano del XVIII secolo, Elisabeth Billington.



Grazie al progetto di ricerca interdisciplinare "Women, Opera and the Public Stage in Eighteenth-Century Venice" (WoVen), finanziato dal governo norvegese, che fa parte di un forum di ricerca più ampio sulla ricostruzione della Drammaturgia musicale a Venezia nel XVIII secolo, con la Fondazione Levi e la Fondazione Cini come partner, sono emerse interessanti scoperte sulla vita e sull'importanza di Billington, compresa la sua vicinanza a Villorba.



La partecipazione attiva dell'Assessore alla Cultura Lisa Martelli alla conferenza ha sottolineato l'impegno del Comune di Villorba nel promuovere la storia e la cultura locali a livello internazionale. La dottoressa Martelli ha condiviso il potenziale culturale e storico che questa scoperta porta alla nostra comunità e ha espresso il suo interesse nel valorizzare ulteriormente il patrimonio culturale femminile nel contesto veneto.