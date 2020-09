Strada diventa senso unico, i residenti lanciano una petizione contro il Comune

Fumata grigia tra Comune di Villorba e residenti di via Magenta, che lamentano la decisione dell'Amministrazione di istituire un senso unico di marcia. L'Amministrazione, ha spiegato il sindaco Marco Serena, ha adottato la soluzione in via temporanea come esperimento e ha deciso di rivedersi con i cittadini della via (una petizione ha raccolto oltre 100 firme) il 30 di settembre per verificare l'andamento della viabilità in questi giorni. Isodoro Durante, ex assessore villorbese e uno dei residenti di Via Magenta, spiega le ragioni della protesta.