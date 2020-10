I Comuni di Villorba e Povegliano insieme per la fibra e la digitalizzazione delle pratiche

I Consigli Comunali di Villorba e Povegliano lo scorso 24 settembre scorso hanno approvato lo schema di atto integrativo alla Convenzione per la gestione associata e coordinata di funzioni e servizi con la costituzione di uffici comuni. L’atto sottoscritto dai sindaci il 25 settembre prevede in particolare, nell’ambito dello specifico quadro economico finanziario, due importanti interventi per garantire la funzionalità dei servizi.

Con una spesa prevista di 20.000 euro il primo intervento darà vita all’ interconnessione mediante fibra ottica delle sedi municipali di Villorba e Povegliano per permettere, attraverso una propria rete, l’ accesso in tempo reale agli archivi informatizzati degli Enti, nonché ai software gestionali. Il secondo intervento richiede un investimento invece di 40.000 euro e prevede la digitalizzazione dell’archivio delle pratiche edilizie.

Lo scopo è quello di provvedere alla progressiva digitalizzazione delle pratiche precedenti all’anno 2016, per le quali non era attiva la trasmissione telematica. Ciò garantirà di limitare l’accesso agli archivi fisici, attualmente dislocati nelle due sedi comunali, permettendo di visionare e riprodurre tutta la documentazione dalla sede del Comune capofila.

La Convenzione nel suo complesso ha una durata quinquennale voluta appositamente per garantire le Amministrazioni di prevedere queste spese per fornire all’ufficio unico gli strumenti indispensabili per svolgere al meglio il servizio associato. Gli interventi sono programmati per il primo semestre 2021 e saranno finanziati con risorse proprie di bilancio ed eventuale contributo regionale.