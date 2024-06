Villorba, torna il Progetto giovani grazie a cooperativa Kirikù: «Durerà tre anni»

Con la Cooperativa Kirikù ripartono le iniziative dedicate ai ragazzi e le ragazze residenti nel Comune di Villorba. E’ di nuovo attivo il Progetto Giovani, che abita la casetta di via Martiri della Libertà 4 a Carità, per svolgere varie attività dalle 14 alle 17 (in periodo scolastico); ospita anche il progetto “Bussola”, che supporta i giovani nelle diverse scelte di vita. Attiva per il secondo anno consecutivo l’educativa di strada su tutto il villorbese. Torna il 16 giugno, nell’area dello skatepark accanto a Villa Giovannina, il grande evento “ParCarità” con street food, contest di skateboard, frisbee, musica, breakdance, esposizioni artistiche e attività laboratoriali: un’intera giornata dalle 10 alle 22 da trascorrere con gli amici o in famiglia.

Il progetto

Ogni mercoledì, dalle 14 alle 17 (nel periodo scolastico), i giovani villorbesi frequentanti le scuole secondarie di primo grado hanno uno spazio accogliente in cui tornare. È il Progetto Giovani, che abita lo spazio multidisciplinare via Martiri della Libertà 4 a Carità. Il pomeriggio nel periodo scolastico prevede un primo momento di accoglienza con la consumazione del pasto portato da casa, per poi proseguire con laboratori, attività e giochi co-progettati direttamente con i presenti. L’accesso è libero e gratuito e non ci sono vincoli di frequenza né di orario in entrata o in uscita; sarà possibile frequentarlo in qualsiasi momento i ragazzi vorranno, naturalmente all’interno degli orari di apertura, con la presenza delle educatrici e degli educatori della Cooperativa Kirikù. L’iniziativa, fortemente voluta dal Comune di Villorba, durerà per almeno tre anni, compresa la quasi totalità del periodo estivo (in nuovi orari che saranno tempestivamente comunicati). Luogo chiave di aggregazione giovanile è anche lo Skatepark “Parkarità”, nell’area ex Monfort accanto al parco di Villa Giovannina che ospita anche la biblioteca comunale, concepito dalla Cooperativa Kirikù come punto centrale di tutta la progettualità, soprattutto alla luce dei lavori strutturali che l’amministrazione intende svolgere nei prossimi mesi per attrezzare l’area e renderla sempre più a misura delle generazioni più giovani. Gli educatori della Cooperativa Kirikù saranno a disposizione nell’area del Progetto Giovani per supportare sempre di più le esperienze di aggregazione per i ragazzi e le ragazze, offrendo opportunità di sviluppo ed espressione in particolare attraverso skateboarding e street art.

Non solo: per il secondo anno consecutivo nel comune di Villorba si svolge anche l’educativa di strada, la quale prevede che due pomeriggi a settimana due educatori si spostino nell’intero territorio comunale, policentrico e molto esteso con l’obiettivo di stare in ascolto dei bisogni, incontrare ragazze e ragazzi direttamente nei luoghi spontanei di ritrovo per favorire la possibilità di realizzare eventi o iniziative di interesse in base a quanto emerso in attività di gruppo. Infine, c’è grande attesa per l’evento “ParCarità”, che tornerà con il supporto della Cooperativa Kirikù domenica 16 giugno dalle 10 alle 22. Il programma prevede diverse attività coprogettate assieme ai ragazzi e alle ragazze che animano lo Skatepark proprio nell’area ex Monfort, che avrà una “Chill Out Zone” per rilassarsi all’ombra degli alberi, un’area esposizioni artistiche e laboratori, che ospiterà piccoli produttori artigianali locali, la “Frisbee area” e la “Fingerboard area” dedicata allo “skate tascabile”, un’area musica con l’associazione MagicBus con Saratoghi, Uroborus, Wof e HipHop Crew e una battle di break dance con Blueroyals. Nell’arco della giornata si succederanno skate contest federali e non federali organizzati da TrevisoSkateboarding, Pink Crew e Parkarità dedicati a diverse età, ma anche performance e free skate. E poi ancora i food truck di Osteria Canova e Takanà, il live painting con Giacomo Jah Bettega e Postfrodo. Una grande festa da trascorrere in famiglia e insieme agli amici all’insegna di attività creative a misura di ragazzi.

I commenti

«Lo skatepark funziona come grande elemento aggregatore dei giovani di Villorba e per questo stiamo realizzando diverse attività attorno a questo spazio così ben riuscito - spiega Mauro Gazzola, presidente della Cooperativa Kirikù -. Il progetto Giovani è partito da pochi mesi e sono già attivi laboratori di writing e a breve anche di street photography; siamo sicuri che il proseguimento del progetto di orientamento al futuro Bussola possa costituire un altro pezzo importante per completare il difficile puzzle del sostegno ai giovani del territorio».

Il sindaco di Villorba, Francesco Soligo, spiega invece come sul tema delle politiche giovanili il comune ha investito e sta investendo molto, per avviare progetti di valorizzazione delle energie positive presenti nelle nuove generazioni. In particolare, lo Skatepark è un’eccellenza di Villorba, uno dei parchi più grandi ed importanti del nord Italia, frequentato da ragazzi che arrivano anche da molto lontano. Il Progetto Giovani rappresenta un programma vasto e molto valido in grado di dare spazio ai ragazzi e ragazze in tantissime attività e di essere anche partecipi della programmazione delle stesse.