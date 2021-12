Villorba ringrazia l’Ulss 2 e i volontari della protezione civile comunale

Durante la seduta del Consiglio Comunale del 30 dicembre l’Amministrazione Comunale di Villorba ha desiderato esprimere, con la consegna di due specifici attestati, la propria riconoscenza a chi è stato ed è ancora in prima linea nei Centri Vaccinali presenti nel territorio comunale.

In particolare il sindaco Francesco Soligo ha consegnato l’attestazione per il personale sanitario e collaboratori dell’Ulss2 Marca Tevigiana nelle mani del direttore generale Francesco Benazzi. Nella motivazione si legge: la Città di Villorba esprime “la gratitudine e l’apprezzamento per l’encomiabile impegno profuso, in nome del bene comune, nel servizio in prima linea presso il Centro Vaccinale di Villorba”.

L’altra attestazione è stata consegnata ai volontari della Protezione Civile di Villorba, rappresentata per l’occasione da Renato Franzoso ed Alfio Pasin, con la seguente motivazione: la Città di Villorba “esprime la gratitudine e l’apprezzamento per l’impegno e la disponibilità nel prestare generosamente, in nome del bene comune, un prezioso servizio di assistenza presso il Centro Vaccinale di Villorba“.