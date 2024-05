Villorba, 40 nuovi alberi e 175 metri quadrati di verde per piazza Aldo Moro

Grande partecipazione per l’incontro pubblico di presentazione del piano di riqualificazione di Piazza Aldo Moro svoltosi lunedì sera, 13 maggio, in Villa Giovannina. Il progetto, realizzato dallo studio Mama di Treviso, prevede una riorganizzazione degli spazi e un ampliamento delle aree verdi.

Lo spazio verde aumenterà di 175 metri quadrati rispetto all’attuale (da 2.551 mq a 2.375 mq). Nelle zone verdi sarà effettuata una piantumazione di 40 alberi, nell’ottica di creare un’infrastruttura verde di notevole importanza. È prevista inoltre la realizzazione di un percorso ciclabile che attraversa l’area, e si collega ad ovest con il percorso ciclabile Piavesella. Ci saranno due postazioni sosta bici alle due estremità dell’area, ovest ed est. L’area destinata a mercato sarà spostata lungo il perimetro dell’area, sul lato ovest. Saranno implementati le postazioni per le bancarelle, che salgono da 14 a 18. Il plateatico del bar all’angolo sud ovest sarà migliorato arrivando ad una capienza di 40 posti. I posti di parcheggio auto attorno al perimetro dell’area rimarranno complessivamente invariati, ovvero 63. Il senso unico di marcia delle autovetture attorno alla piazza, già in essere allo stato attuale, verrà mantenuto. L’intervento ha un costo stimato di 500mila euro.

Il progetto andrà in giunta nel mese di giugno per approvazione. I lavori dovrebbero iniziare tra settembre ed ottobre e concludersi nell’arco di 4 mesi, dunque nei primi mesi del 2025. Il sindaco, durante la presentazione di lunedì sera, ha spiegato come il progetto sia volto ad implementare il verde e le alberature per realizzare un’azione di mitigazione degli effetti dovuti al cambiamento climatico. Allo stesso tempo, vi sarà un’implementazione dell’area utilizzabile per il mercato, la realizzazione di un percorso ciclopedonale e di aree giochi sicure e nuove per i bambini, migliorando la fruibilità della piazza per tutti i cittadini.