Villorba, si dimette l'assessore alla cultura Eleonora Rosso

Eleonora Rosso ha ufficialmente rassegnato le proprie dimissioni da assessore alla cultura del Comune di Villorba durante le comunicazioni all’ordine del giorno del Consiglio Comunale che si è tenuto il 25 luglio. Eleonora Rosso, aveva già informato il sindaco e la giunta delle sua decisione, legata a motivi personali, la scorsa primavera con l’intenzione comunque di portare a compimento le iniziative culturali in corso e programmate di “E…state a Villorba”. Eleonora Rosso cesserà il proprio incarico il prossimo 31 luglio e il sindaco Francesco Soligo nelle prossime settimane scioglierà le riserve per indicare il nome del nuovo/nuova assessore. La scorsa settimana si era dimesso dal ruolo di capogruppo della Lega in consiglio comunale l'ex sindaco Marco Serena.