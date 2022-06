Lancenigo, al via i lavori della rotatoria tra via Selghere a via Monte Grappa

La Giunta dell’Amministrazione Comunale di Villorba ha approvato il progetto esecutivo alla sistemazione di via Piave a Lancenigo nel tratto da via Selghere a via Monte Grappa, dando via libera al primo stralcio di lavori che porterà alla realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra le due vie. L’intervento fa parte del programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 approvato dal Consiglio Comunale nel 2020.

Il quadro economico generale di spesa del primo stralcio prevede un investimento complessivo di 720.000 euro di cui 506.245,83 euro per lavori. L’opera trova finanziamento per 379.922,28 euro a carico del Comune; per 165.000 euro grazie al contributo provinciale destinato ai Comuni per interventi di messa in sicurezza della rete viaria provinciale; per 24.836,86 euro di contributo statale per la salvaguardia del patrimonio degli enti locali; per 186.244,92 euro dal fondo dell’Amministrazione Comunale; per 3.840,36 euro di spese rimborsate da ATS e sempre da ATS, per 340.077,71 euro come previsto dall’accordo di programma per la realizzazione della condotta fognaria e idropotabile nell’ambito dei lavori in questione.

La realizzazione del primo stralcio dei lavori di sistemazione di Via Piave a Lancenigo da Via Selghere a Via Monte Grappa non comporta oneri aggiuntivi di gestione rispetto a quelli attualmente previsti nel bilancio pluriennale 2022/2025. Il quadro economico generale di spesa dei tre stralci è previsto essere complessivamente di 2.200.000 euro di cui 1.133.000 euro per lavori.