Scuola media “Scarpa” di Villorba, i lavori procedono

La Giunta dell’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto esecutivo di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado “G. Scarpa” di Villorba ed in particolare il rifacimento degli impianti tecnologici. Il quadro economico generale di spesa esecutivo dei lavori in questione è di 750.000 euro di cui 352.547 euro per quelli relativi agli impianti meccanici e di 231.855 euro per quelli relativi agli impianti elettrici ed affini. Questo ulteriore investimento per la scuola media si è reso necessario nel corso dei lavori già in corso di cui era già stato approvato il progetto esecutivo nel 2020 e la previsione attuale è che il quadro economico totale per la realizzazione della scuola sarà di 2.616.239,27 euro.