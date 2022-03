Servizi sociali a Villorba, cresce l’impegno di Comune e volontari

Con una recente delibera l’Amministrazione Comunale di Villorba nell’ottica generale di sostenere la domiciliarità, ha deciso di garantire ai nuovi utenti del servizio di assistenza domiciliare un pacchetto di 10 ore di servizio a titolo gratuito al fine di sostenere le famiglie e i caregivers nelle prime fasi di perdita di autonomia o nel momento delle dimissioni ospedaliere del loro congiunto.Tale opportunità è già attiva dallo scorso primo marzo e sarà valida sino al 28 febbraio 2023.

«La scelta - ha detto il sindaco Francesco Soligo - è in linea con l’attenzione che ha sempre caratterizzato l’impegno dell’Amministrazione per tutelare la fragilità dei destinatari dei servizi e delle prestazioni di carattere sociale, garantendo la continuità a quanto già attivato dai Servizi Sociali per ridurre od eliminare situazioni che potrebbero portare alcuni nostri cittadini in uno stato di bisogno e di emarginazione sociale».

Sempre nell’ambito dei servizi alla persona c’è da segnalare che è stato presentato all’Amministrazione Comunale il resoconto annuale dei trasporti che l’Associazione Vivere Insieme ha effettuato nel 2021 a favore della comunità villorbese. Il servizio , garantito anche con il coinvolgimento di altre associazioni (Gruppo Alpini, Gruppo Ciclistico Catena e Bici in Viola) ha fatto registrare, in aumento, un totale di 9.817 trasporti, di cui 8.652 per garantire il servizio di consegna pasti a domicilio, 631 per raggiungere luoghi di cura o visita medica, 277 per l’Associazione Tuo Sorriso e 257 per raggiungere l’AREP.