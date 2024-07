Diagnosi di disabilità prenatale, a Villorba uno sportello di supporto psicologo

Le famiglie di Villorba potranno ricevere supporto psicologico a costo zero in caso di diagnosi durante la gravidanza di disabilità o incompatibilità con la vita del nascituro. Attraverso l’associazione La Quercia Millenaria Veneto OdV potranno incontrare altre famiglie nella medesima situazione, ed ottenere il supporto di una psicologa professionista. Il sindaco Francesco Soligo: «Siamo il primo comune in Veneto ad attivare questo servizio specifico, un ulteriore segno di attenzione alle famiglie e di sostegno alla natalità».

Il servizio sarà attivo dalla prossima settimana, funziona su richiesta dei cittadini ed è rivolto alle famiglie che in periodo di gravidanza hanno avuto una diagnosi di disabilità fisica o mentale oppure di incompatibilità con la vita del nascituro. Potranno rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune, che le metteranno in contatto con l’associazione La Quercia Millenaria Veneto OdV di Villorba, impegnata da tanti anni in attività di supporto a famiglie che vivono questa situazione. Potranno dunque entrare in contatto con i volontari dell’associazione, cioè con persone che hanno vissuto lo stesso tipo di esperienza e con le quali potranno iniziare un dialogo. Le famiglie potranno avere un supporto da parte una psicologa professionista, messa a disposizione dall’associazione a costo zero, ovviamente se richiesta e sulla base del consenso.

Il Comune di Villorba ha siglato una convenzione con La Quercia Millenaria Veneto OdV per attivare questo servizio ed ha messo a disposizione uno spazio per lo svolgimento dell’attività di supporto psicologico nello stabile in via della Libertà, 4 (ex Montfort). Il servizio sarà disponibile esclusivamente su appuntamento preventivamente concordato con i volontari dell’associazione. Gli appuntamenti si svolgeranno di lunedì mattina nello spazio individuato dal comune, a partire da lunedì prossimo.

Per dare un contributo concreto all’avvio dello sportello, il Gruppo Alpini Villorba ha organizzato qualche settimana fa l’evento “Una partita per la quercia" agli impianti sportivi in via Cave a Fontane di Villorba. Triangolare di calcio amichevole tra AlpiniVenetoTeam, A.S.D. Amatorisile e Calcio Amatori Varago. Evento realizzato con il supporto U.S. Fontane Calcio e C.A.R.V. di Villorba. Un torneo di calcio amichevole con raccolta fondi. Il ricavato della giornata, circa 3.000 euro, è stato donato all’associazione La Quercia Millenaria Veneto OdV.

«Si tratta di un progetto pilota per il nostro comune, il primo in Veneto ad attivare un servizio di supporto psicologico mirato per queste situazioni, grazie all’aiuto dell’associazione La Quercia Millenaria Veneto OdV – spiega il sindaco Francesco Soligo – vogliamo essere vicini alle famiglie con un servizio di sostegno a coloro che decidono di condurre una gravidanza con questo tipo di diagnosi. Questo sportello, dunque, rappresenta un’assoluta novità e va ad aggiungersi agli altri sportelli sociali gratuiti già attivi presso il Comune di Villorba».

SPORTELLI SOCIALI ATTIVI PRESSO IL COMUNE DI VILLORBA

Segretariato sociale comunale: sportello telefonico e fisico per informazioni circa i servizi sociali disponibili sul territorio per le varie aree di utenza (anziani, minori, disabili…)

Il Filo di Simo ODV: sportello di supporto psicologico a chi soffre di depressione e alle famiglie coinvolte

Sportello Polaris: centro di ascolto psicologico e educativo per preadolescenti, adolescenti e famiglie

Spazio Giovani (Progetto Giovani): sportello di orientamento, informazione, accompagnamento dei giovani rispetto a percorsi, opportunità formative e professionali ma anche luogo di incontro, scambio e costruzione di relazioni positive, nonché spazio creativo in cui far nascere nuove progettualità a partire dai bisogni e dalla sensibilità dei ragazzi

Sportello trasporti comunali: sportello di raccolta richieste di trasporto a favore di anziani e disabili presso strutture mediche, sanitarie e riabilitative

Sportello ADIUVA: sportello informativo telefonico a favore delle famiglie in ricerca di collaboratori familiari (badanti) – promosso dal Comitato dei Sindaci

Punto di soccorso digitale: spazio di supporto a favore dei cittadini più in difficoltà ad utilizzare le tecnologie (ad esempio per accedere ai servizi pubblici, fare domande online, utilizzare lo SPID/CIE etc.)