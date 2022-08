Villorba, al via "Superiamo le nostre differenze"

Il titolo inglese del progetto approvato dalla Comunità Europea è Overcome our diversity e vedrà coinvolti a Villorba oltre una settantina di cittadini provenienti dalle comunità gemellate di Arnac-Pompadour, Beyssac, Beyssenac, Concèze, Saint Sornin-Lavolps, Troche (Francia) e Oberelsbach (Germania). Alcuni di loro (una trentina) saranno ospiti delle famiglie villorbesi che hanno accettato l’invito del comitato gemellaggi a condividere l’esperienza dell’interazione culturale.

«L’incontro - sottolinea il sindaco Francesco Soligo - che prevede una parte di iniziative aperte a tutta la cittadinanza villorbese ed altri momenti, più tecnici, che serviranno ai comitati per definire la strategia operativa sui temi legati al superamento delle diversità e alla crescita del senso civico che favorisca l’integrazione».

Le attività aperte alla comunità villorbese sono: la cerimonia di benvenuto che apre l’incontro ed è programmata alle 19:30 di mercoledì 31 agosto sul sagrato della chiesa di Villorba e prevede l’esibizione della Banda comunale A. Gagno e del Gruppo Folkloristico Trevigiano; il workshop su “Disabilità ed inclusione”, in programma alle ore 9:00 del primo settembre presso la sala conferenze della Barchessa di Villa Giovannina; l’incontro di venerdì 2 settembre alle ore 19:00 nella palestra di Carità il cui tema sarà “Sport ed integrazione: davanti ad un canestro siamo tutti uguali”, in collaborazione con ASD Pallacanestro Carità e ASD Diversport con esibizione sportiva dei Baskettosi; infine sabato 3 settembre alle ore 9:00 nella sala conferenze della Barchessa di Villa Giovannina si può partecipare al Workshop sulle testimonianze di integrazione. Durante lo svolgimento dell’incontro, per i soli ospiti francesi e tedeschi sono previsti dei momenti conviviali organizzati dalla Parrocchia di Villorba, dagli Alpini, dal rugby, Avis, Cantine Conti Perocco e Nonno Andrea. Gli ospiti andranno poi in visita sia a Treviso sia alle strutture del gruppo Benetton come Fabrica, il centro di ricerca sulla comunicazione, l’Archivio Benetton e gli Studios. L’incontro internazionale organizzato dal comitato gemellaggi di Villorba è un progetto di Europe for citizens, ha il patrocinio della Regione Veneto e conta sulla collaborazione di: Banda comunale "A. Gagno" di Villorba, Cantina Conti Perocco, Gruppo Folkloristico Trevigiano, Associazione Amici della Musica, IPSSAR "M. Alberini", Istituto Comprensivo di Villorba e Povegliano, Vivere Insieme ODV, AREP ONLUS, Fabrica, Archivio Benetton, ASD Pallacanestro Carità, ASD Diversport, AD Villorba Rugby, Gruppo Alpini Villorba, Parrocchia di Villorba, AVIS Villorba, Comunica Coop. Sociale ONLUS, Società Agricola Nonno Andrea.