Rotatoria tra viale della Repubblica e via Fontane: a fine marzo via ai lavori

Nel 2002 il Comune di Villorba aveva realizzato la prima rotatoria della “Strada Ovest”per migliorare e mettere in sicurezza l’intersezione tra viale Felissent e viale della Repubblica. Quella di via Fontane sarà la seconda

La Giunta del Comune di Villorba ha dato il via libera anche al progetto progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della rotatoria tra viale della Repubblica e via Fontane. «La rotatoria che avra? un diametro di 35 metri- ha commentato il sindaco Marco Serena- avrebbe potuto essere pronta gia? lo scorso anno in occasione dell’intervento edilizio realizzato su un immobile di proprieta? della Societa? E. F. Fim S.p.a. che ha portato all’apertura di due unita? commerciali con vendita al dettaglio (Supermercato Aldi e il Tulipano). Infatti sulla base di quanto emerso dal tavolo tecnico tra l’Amministrazione Comunale e la societa? in relazione alla viabilita? in loco si era ritenuto opportuno sostituire l’impianto semaforico con una rotatoria».

L’intera opera pubblica il cui importo complessivo per la sua realizzazione e? di 340.000 euro e? finanziata dalla Societa? E.F. Fim sulla base di una Convenzione stipulata con il Comune di Villorba. Il progetto definitivo ap- provato dalla Giunta Comunale ha coinvolto tre proprieta? private, con cui la E. F. Fim ha raggiunto un accordo per l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione della rotatoria. Gia? nel 2002 il Comune di Villorba ha realizzato la prima rotatoria della “Strada Ovest” per migliorare e mettere in sicurezza l’intersezione tra viale Felissent e viale della Repubblica. Quella di via Fontane sara? la seconda. I lavori dovrebbero iniziare tra la fine del mese di marzo e l’inizio del mese di aprile.