Addio a Vincenzo Curtolo, l'imprenditore delle bomboniere

La "Curtolo Bomboniere" di Susegana è stata per anni una delle aziende più conosciute della Sinistra Piave anche grazie al suo grande spirito imprenditoriale. Ecco perché, venerdì 11 giugno, la scomparsa di Vincenzo Curtolo a 92 anni, ha sollevato grande cordoglio nella zona di Conegliano e dintorni.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Curtolo aveva ereditato dal padre Carmelo la storica azienda di Susegana. Insieme ai fratelli Ottavio e Giovanni aveva reinventato il marchio di famiglia, trasformando la "Curtolo" un'azienda di riferimento non solo per bomboniere e dolciumi ma anche nell'organizzazione di feste, eventi e cerimonie. Sopraggiunta la vecchiaia, i fratelli Curtolo avevano deciso di vendere la loro azienda alcuni anni fa. Vincenzo lascia il fratello Giovanni e le cognate Anna Maria e Maria Vittoria, i nipoti Angelo, Carmelo, Giampaolo, Gisella, Alberto, Bernardo, Maria Leonia e Corrado con le loro famiglie. Il funerale sarà celebrato martedì 15 giugno alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Rocco a Conegliano. In un ultimo grande gesto di generosità la famiglia di Vincenzo ha deciso che eventuali offerte saranno utilizzate per opere di carità verso i poveri e gli ammalati.