Addio al dottor Vincenzo Di Stefano: «Medico di grande umanità»

«Una persona capace e di grande umanità, una persona voluta bene da tutti e apprezzata per le sue qualità professionali». Con queste parole il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, ha voluto ricordare il dottor Vincenzo Di Stefano, scomparso a 70 anni. Una notizia che ha lasciato nello sconforto l'intero distretto dell'Ulss 2.

Vincenzo Di Stefano, nato il 20 luglio del 1950, dopo la laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Neurochirurgia, ha guidato con competenza la Neurochirurgia di Treviso ed è stato tra i massimi esperti di Chirurgia spinale in Italia. La sua vocazione di medico lo ha portato a partecipare anche a varie missioni umanitarie, soprattutto in Africa. «Se ne va un medico di grande umanità» conclude il direttore Benazzi. La direzione generale, a nome di tutta l’Ulss 2 Marca trevigiana, ha voluto esprimere le proprie condoglianze ai familiari del dottor Di Stefano. La data dei funerali verrà fissata nei prossimi giorni.