Medicina dello sport in lutto: è mancato il dottor Vincenzo Lamberti

La provincia di Treviso perde un grande medico, pioniere a livello nazionale nell'ambito della medicina dello sport. Sabato 30 luglio il dottor Vincenzo Lamberti è mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 85 anni.

Ex assessore al Turismo di Vittorio Veneto, nel 2021 era stato nominato presidente regionale emerito della Federazione medico sportiva italiana (Fmsi). Tra i suoi progetti più importanti quello dedicato alla prevenzione delle malattie croniche evolutive attraverso l'attività fisica. Professore universitario a Trieste era considerato un luminare nel suo ambito di specializzazione. Presidente dell'European MASTHeR, è stato medico di base a Vittorio Veneto, specialista delle malattie del fegato. Figura carismatica, vitale ed estremamente professionale, tra gli anni '80 e '90 Lamberti si era dato alla politica, ricoprendo il ruolo di assessore comunale al Turismo. Legatissimo a Vittorio Veneto, lascia l'amata moglie Tiziana, i figli Vito, Giovanni, Chiara e Camilla, i generi, le nuore, i nipoti, fratelli, sorelle, cognati uniti a colleghi ed amici tutti. L'ultimo saluto al dottor Lamberti sarà celebrato domani, martedì 2 agosto, alle ore 15.30 nel Duomo di Serravalle. Dopo la cerimonia la salma procederà per la cremazione.

«Il mondo della medicina dello sport perde una delle sue figure di riferimento non solo in Veneto ma anche in Italia. Anche oltre i confini regionali, il suo impegno, la sua intensa e lunga attività di ricerca e il suo contributo in questo ambito scientifico gli hanno permesso di essere riconosciuto come un pioniere a livello nazionale di questa branca, che l’anno scorso gli valse il riconoscimento di presidente regionale emerito della Fmsi, la Federazione medico sportiva italiana di cui fu anche consigliere nazionale». Lo dice il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprimendo il suo cordoglio per la scomparsa del dottor Vincenzo Lamberti, che si è spento a 85 anni. Una delle figure di riferimento in Veneto negli ambiti legati all’attività motoria in connessione con il mondo scientifico per la prevenzione secondaria delle malattie croniche evolutive. Medico che ha lasciato un segno importante a Vittorio Veneto, dove esercitò come medico di base e ricoprì l’incarico di assessore al turismo. «La sua esperienza professionale, i suoi interessi nel campo sociale ci permetteranno di mantenere vivo il ricordo di una persona tenace e al tempo stesso idealista – prosegue il Governatore -. Rivolgo il mio più profondo cordoglio assieme a quello di tutti i Veneti alla sua famiglia ed esprimo la mia vicinanza alle tante persone che gli sono state accanto in questo suo intenso percorso di vita».