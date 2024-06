Addio a Vincenzo "Pino" Pezzella, gallerista e mecenate: «Una vita per l'arte»

Il mondo dell'arte trevigiana piange in queste ore la scomparsa di Vincenzo "Pino" Pezzella, mecenate e gallerista d'arte mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 86 anni. Nato a Padova ma originario di una famiglia di Napoli, Pezzella è stato un grande amante dell'arte e del buon vivere.

Il figlio Antonio lo ricorda così ai nostri microfoni: «Mio padre è stato un punto di riferimento: uomo dal carattere forte e intransigente ma anche molto goliardico, amava il bello e l'eleganza». In gioventù "Pino" Pezzella era stato uno sportivo professionista, giocatore di basket con la Reyer Venezia nel campionato di Serie A tra gli Anni '50 e '60, a Treviso molti lo ricordano in campo e come dirigente del Vecio Basket. Non solo pallacanestro, però: Pezzella è stato anche una colonna della Canottieri Sile, passione tramandata al figlio Antonio. A livello professionale Pezzella aveva iniziato a lavorare come rappresentante di alimentari, facendo il venditore per una ventina d'anni prima di passare al mondo dell'arte. Pittore per passione, aveva trovato nel mestiere di gallerista la sua vocazione: un vero e proprio mecenate, grandissimo esperto d'arte e cultore della materia. A Treviso aveva aperto gallerie pittoriche in via Manin, via Campana e via Canova. Specializzato nella pittura veneta dell'800, Pezzella era stato nominato anche segretario e curatore dell'archivio storico dei Ciardi, un'istituzione dell'arte trevigiana.

Rimasto vedovo della moglie Oriele Diacci, da cui aveva avuto due figli, "Pino" si era risposato con Alina Jabar, sua attuale compagna originaria del Perù, rimasta al fianco di Pezzella fino alla fine. Pezzella soffriva da tempo di diabete cronico: negli ultimi mesi le sue condizioni di salute sono precipitate, costringendolo al ricovero all'ospedale Ca' Foncello dove, nei giorni scorsi, ha perso la vita nel reparto di Geriatria. A piangerlo oggi ci sono la moglie Alina, i figli Antonio (gallerista d'arte come il padre con uno studio a Villorba) e Nicola (giornalista, da anni residente in Messico). Quattro i nipoti: Alberto, Chiara, Vittorio e Teresa. «Ricordo con affetto - conclude il figlio Antonio - quando con papà e mio fratello Nicola suonavamo insieme le canzioni della tradizione napoletana. Mio fratello al piano accompagnava me e mio padre al canto: aveva una voce bellissima e uno stile tutto suo che gli era valso il soprannome di "gran elegantone di Treviso". Amava vestirsi di tutto punto e si faceva fare a Venezia i vestiti su misura. Un vero dandy». Sabato 29 giugno, alle ore 10.30, l'ultimo saluto nella chiesa parrochiale di Villorba. Sarà possibile dare un ultimo saluto a "Pino" Pezzella un'ora prima della cerimonia nella camera ardente dell'obitorio di Villorba. Dopo il funerale la salma sarà cremata.