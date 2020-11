La fortuna bacia una tabaccheria a Quinto: vinti al Lotto oltre 27 mila euro

Alla Tabaccheria L'Idea di via Cornarotta a Santa Cristina di Quinto sono giorni di festa. Lo scorso giovedì, infatti, la ricevitoria di Manuel Visentin è stata oggetto di una bella vincita al Lotto, poco più di 27 mila euro grazie ad una quaterna sulla ruota di Milano. «È stata fatta una quaterna su Milano da 27.186 euro (6 ambi, 4 terni e una quaterna)...e per poco è stata sfiorata pure la cinquina - ci racconta Visentin - Il vincitore non si é ancora presentato, ma con questa vincita può andare direttamente in banca. Speriamo però che questa vincita vada a una persona che ne ha bisogno».