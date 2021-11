La dea bendata fa tappa a Conegliano: fortunato vince 2 milioni con soli 10 euro

La dea bendata nelle ultime ore ha fatto tappa a Conegliano. Una coppia di fortunati giocatori abituali ha difatti vinto 2 milioni di euro con una giocata di soli 10 euro grazie ad un biglietto del gratta e vinci Il Miliardario Mega. Il "colpo" è arrivato al Bar Wu, ex Totobar, gestito dal titolare cinese "Alessandro". Questa vincita è dunque la più alta mai registrata in tutta la città, la seconda per il bar che in passato aveva visto anche una vincita di 70mila euro con un tagliando del Super Sette e Mezzo da tre euro. Nel dettaglio, il numero fortunato è stato il 43 e la coppia di vincitori, su cui è calato un massimo riserbo, si sarebbe già affidata ad un avvocato per riscuotere la somma in totale tranquillità. Un colpo fortunato insomma, soprattutto per due giocatori "incalliti", abituati a comprare ogni giorno diversi tagliandi spendendo anche somme importanti ora però finalmente andate a buon fine.