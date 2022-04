SuperEnalotto, centrato in una tabaccheria di Spresiano un "5+1" da oltre 321mila euro

Nessun ‘6’ nell’appuntamento del SuperEnalotto di giovedì 14 aprile ma centrati due '5+1' da 321.603,36 euro, sette ‘5’ da 29.686,47 euro e cinque ‘4 Stella’ da 19.643,00 euro. Le vincite con '5+1' sono state centrate a Roma (RM) presso il punto vendita Patrizia Ciannavei situato in via Di Monteverde 172 tramite Schedina 5 Pannelli e a Spresiano presso il punto vendita Tabaccheria di Stefano Brugnotto situato in via F. Baracca 28 tramite Gioco Da Tastiera, riporta l'Agenzia Agimeg.

Il jackpot per il prossimo concorso è pari a 189,1 milioni di euro, premio più alto in Europa davanti ai 27 milioni dell’Eurojackpot e ai 99 milioni dell’Euromillions. Negli Usa invece occhi puntati su Powerball e MegaMillions, che mettono sul piatto rispettivamente 325 e 20 milioni di dollari.