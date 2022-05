Vinetia Tasting: a Treviso il Veneto nel calice

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Un intero fine settimana per degustare i 300 vini delle cantine selezionate nella guida Vinetia.it e per scoprire gli angoli più belli di Treviso: è Vinetia Tasting – Il Veneto nel calice, l’evento di AIS Veneto in programma sabato 14 e domenica 15 maggio nel centro storico del capoluogo della Marca. “Dopo il grande successo della Malanotte Docg Wine Experience dello scorso ottobre, capace di valorizzare il vitigno Raboso abbinato alle eccellenze gastronomiche del territorio, abbracciamo con entusiasmo il nuovo progetto legato alla guida Vinetia, in “mostra” a Treviso in alcuni dei luoghi più iconici e rappresentativi”, le parole del sindaco di Treviso Mario Conte.

“La capacità dei Sommelier di valorizzare e presentare con competenza i migliori vini della nostra regione unita ad alcune degustazioni tematiche saprà portare ulteriori elementi di qualità nella radicata tradizione enoica trevigiana per riaffermare e promuovere quello che per Treviso e la marca è un vero e proprio patrimonio di tradizioni, cultura, produttori ed etichette”. “Ci apprestiamo ad accogliere un evento enologico di primissimo piano che sposa perfettamente la linea adottata nella nostra Città per gli eventi, improntati soprattutto sulla qualità”, afferma il vicesindaco Andrea De Checchi. “Vinetia Tasting sarà di sicuro richiamo per le attività commerciali della Città, comprese quelle non direttamente collegate all’evento, che potranno così beneficiare della grande attrattività e del ricco programma di degustazioni e banchi d’assaggio, vetrina d’eccezione per le meraviglie enoiche della nostra Regione”.

“Siamo grati alla città di Treviso – continua il Presidente di AIS Veneto Marco Aldegheri – per aver aperto le porte del suo centro storico. Quello con Vinetia Tasting non è un appuntamento che riguarda soltanto il mondo degli appassionati di vino. Nel calice infatti ritroviamo tutta la bellezza e la cultura di un luogo straordinario come il Veneto”. Il primo appuntamento di Vinetia Tasting è la consegna del premio ai vincitori della prima edizione del Memorial Dino Marchi, in programma il sabato alle ore 10 nel Salone di Palazzo dei Trecento. Il riconoscimento, dedicato al Presidente di AIS Veneto scomparso nel 2014, è nato con l’obiettivo di valorizzare le competenze di giovani talenti della narrativa, per diffondere la cultura del vino e del cibo attraverso la proposta di spazi di attrazione turistica nel territorio veneto. Alle 15.00, invece, si potrà osservare la città con altri occhi, grazie alla visita guidata alla città di Treviso e ai suoi tesori. L’appuntamento si ripeterà anche alle 11.00 di domenica. Sempre nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, la Loggia dei Cavalieri ospiterà l’Anteprima di Vinetia Tasting, dove si potranno degustare i vini della guida Vinetia.it assieme ai sommelier di AIS Veneto.

La prima giornata di Vinetia Tasting a Treviso si chiuderà con un esclusivo appuntamento gourmet, in cui il protagonista indiscusso sarà ancora una volta il vino: si tratta della cena Metti Vinetia a Cena, in programma alle 20.00 nel ristorante Ca’ dei Brittoni, al primo piano di Ca’ dei Carraresi. Domenica 15 maggio, alle 10.00, ci sarà l’apertura ufficiale del banco d’assaggio di Vinetia Tasting, ospitato in tre diverse sedi: la Loggia dei Cavalieri, il Museo di Santa Caterina e il Salone Borsa Merci della Camera di Commercio di Treviso e Belluno. Alla stessa ora è in programma un appuntamento imperdibile per gli appassionati di storia dell’arte: a Palazzo Giacomelli si terrà la conferenza L’arte di raccontare il vino: dal baccanale alla Santa Agricoltura. L’incontro ha lo scopo di narrare il vino attraverso la pittura e il romanzo, in un percorso ideale che si svolge in parallelo con la storia della Serenissima e sconfina ai giorni nostri attraverso un alfabeto composto da luci, colori e pennellate. Federica Spadotto, curatrice dell’evento, ha puntato sulla seduzione di un territorio capace di trasformare in metafora i frutti della vite per renderli simbolo della propria grandezza: dai fasti cinquecenteschi, illustrati dalla storica dell’arte Anna Orlando attraverso i Baccanali di Tiziano, sino ai luoghi dell’anima rivissuti da Eugenio Manzato, ex direttore del museo civico di Treviso, che si presenterà in veste di romanziere ridisegnando le colline del Prosecco con la prospettiva della memoria. Tra il Rinascimento e i giorni nostri s’incastona il secolo d’oro, in cui le province venete saranno descritte da Spadotto, esperta internazionale di paesaggismo settecentesco, in un viaggio attraverso i capolavori di Marco Ricci, Francesco Zuccarelli e Giambattista Tiepolo ricco di sorprese ed imprevisti.

Sempre domenica, la suggestiva corte dell’Osteria Corder accoglie gli appassionati del fumo lento per Nuvole di Fumo, una degustazione guidata di sigari ITALICO in abbinamento ad alcuni distillati della Distilleria Bonaventura Maschio. Infine, due le masterclass in programma, rispettivamente alle 14.30 e alle 16.30, alla Camera di Commercio di Treviso e Belluno, dedicate ai vini dell’Umbria e del Friuli Venezia Giulia. Vinetia Tasting – Il Veneto nel Calice è patrocinato dalla Regione del Veneto, dalla Città di Treviso, Assindustria Veneto Centro e Camera di Commercio di Treviso e Belluno. Gli eventi sono su prenotazione, è possibile registrarsi al seguente link: www.vinetia-tasting.it.