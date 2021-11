Violenza contro le donne, sulle strade di Treviso i nomi delle vittime di femminicidio

«Sembra quasi che la Giornata contro la violenza sulle donne sia una ricorrenza, tanto un mese dopo c'è Natale e nessun? se ne ricorda più. Invece, da gennaio 2021 ad oggi, più di 100 donne sono state uccise da compagni, padri, amici, conoscenti e familiari. Uccise da una violenza sistemica culturale patriarcale di cui questo paese è ancora intriso fino al midollo».

Giovedì 25 novembre il comitato "Non una di meno Treviso" ha tappezzato le strade del centro storico con i nomi delle donne vittime di femminicidio in Italia nel 2021. «Abbiamo deciso che a parlare questa mattina fossero le strade della nostra città: questa mattina Treviso si è svegliata con i nomi delle donne uccise da gennaio ad oggi». "Say Her Name" il nome dell'iniziativa: «Quelle donne non sono numeri da statistica Istat: sono donne, bambine, ragazze che sono state uccise in quanto tali - spiegano le manifestanti - perché secondo i loro assassini la loro vita vale meno. La stessa violenza strutturale che abbiamo ritrovato nei cori da stadio e nelle risate dei senatori che hanno voluto cancellare il Ddl Zan, che normalizza la divergenza salariale tra uomini e donne o che non permette a l? student? di formarsi con una vera educazione sessuale e non solo. Per loro, per tutt? noi, che ricordiamo ci vogliamo viv?, ma anche per tutt? le vittim? di omolesbobitransfobia, sabato 27 novembre scenderemo a Roma e ne invaderemo le strade, per ribadire che siamo il grido altissimo e feroce di tutti quei corpi che più non hanno voce.