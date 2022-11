Alla scoperta delle meraviglie delle colline del Prosecco

Che cosa c'è di più bello in questo periodo che scoprire percorsi enogastronomici in Italia? L'autunno, infatti, regala emozioni uniche, tra giri di cantine, vendemmie e degustazioni che solo il nostro Paese sa offrire.

Alla scoperta di Canevel

Sono sempre più numerosi, infatti, i luoghi in Italia che accolgono visitatori e appassionati del buon bere e del buon mangiare, come le meravigliose colline del Prosecco, a Valdobbiadene.

E' qui, immersi nei colori unici di un territorio recentemente riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO, che si può scoprire la cantina “Canevel”, con i suoi vini e le sue tradizioni.

Nel dialetto locale questo termine significa "piccola cantina", dove custodire i vini migliori, i segreti e le tradizioni. Gli ospiti qui sono benvenuti per la visita della tenuta e la degustazione di spumanti fortemente identitari dalle note di freschezza, fragranza e complessità uniche.

Un'esperienza unica

I visitatori potranno partecipare ad un’esclusiva masterclass dedicata alle bollicine di Canevel abbinate all’inconfondibile Formaggio Piave Dop, un incontro unico tra gli spumanti identitari della zona storica del Prosecco e il gusto delle Dolomiti Bellunesi.

L’esperienza inizierà con una visita guidata a partire dai vigneti di Glera che circondano la tenuta fino ad arrivare al belvedere affacciato sul prezioso paesaggio di Valdobbiadene. Si proseguirà poi in cantina per scoprire i metodi di spumantizzazione e concludere con una speciale Masterclass in collaborazione con la Confraternita del Formaggio Piave, in cui conosceremo le diverse sfaccettature e stagionature di questo formaggio unico in abbinamento ad una selezione di Spumanti Canevel.

Il viaggio continuerà poi verso la Valpolicella con la degustazione dell’iconico Campofiorin accompagnato da uno speciale risotto.

Gli abbinamenti proposti

Tra i vini che gli ospiti potranno assaggiare durante l'esperienza:

- Setàge Valdobbiadene Superiore Docg Brut

- Setàge Valdobbiadene Superiore Docg Extra Dry

- Campofalco Valdobbiadene Superiore Docg Brut - bio

- Rosa del Faè Spumante Rosé Marzemino Millesimato Brut

- Il Millesimato Valdobbiadene Superiore Extra Dry

- Campofiorin Rosso Verona Igt

In abbinamento con:

- Vette Feltrine: formaggio semiduro (stagionatura > 60 gg)

- Nostran: formaggio semiduro (stagionatura > 90 gg)

- Piave Mezzano: formaggio duro (stagionatura > 60 gg)

- Piave Vecchio Selezione Oro: formaggio duro (stagionatura > 12 mesi)

- Piave Vecchio Riserva: formaggio duro (stagionatura > 18 mesi)

- Vialone nano risottato al Campofiorin, gelato al formaggio Piave e cioccolato affinato sulle arele

- Sbrisolona di riso vialone nano “Cotti in Fragranza”

Informazioni utili

Il costo dell’esperienza a persona è di 45 euro.

Per informazioni e prenotazioni: visit@canevel.it - 0423.975940