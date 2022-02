Da domenica partono le visite guidate alle mostre di Treviso Contemporanea

Treviso Contemporanea, progetto condiviso di Fondazione Benetton Studi Ricerche e Fondazione Imago Mundi, propone ogni sabato e domenica, a partire da domenica 27 febbraio, delle visite guidate alle mostre Atlante Temporaneo, aperta alle Gallerie delle Prigioni, Mind the Map! a Ca’ Scarpa e Terra incognita nella Chiesa di San Teonisto. Sono inoltre in programma visite per famiglie alla mostra Mind the Map!, percorsi che coinvolgeranno bambini e genitori in una speciale caccia al tesoro fra le cartografie in esposizione. È richiesta la prenotazione per tutte le visite guidate.

Le tre mostre agiscono, ciascuna secondo la propria visione e cifra, all’insegna di un tema comune, quello della necessità attualissima di “mappare il mondo”: Mind the Map! ripercorre l’audace tentativo intellettuale umano di disegnare lo spazio terrestre e di vederlo tutto insieme in un’unica rappresentazione grafica; Terra Incognita presenta un'ampia installazione a terra di oltre duecento tele, parte della Luciano Benetton Collection, che appartengono ai vari filoni della pittura aborigena australiana; Atlante Temporaneo sviluppa il significato tradizionale di mappa lungo strade non convenzionali, quelle del sé, e presenta un’idea di mappatura alternativa rispetto alle altre mostre.

Visite guidate su prenotazione: costo 6 euro a persona, a mostra, oltre al prezzo del biglietto d’ingresso.

Visita per famiglie alla mostra Mind the Map! su prenotazione: 10 euro a nucleo familiare, oltre al costo del biglietto d’ingresso per famiglie.

Visite guidate per gruppi su prenotazione (anche durante la settimana).

Per prenotazioni e informazioni sulle date, telefonare allo 0422 5121 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 o scrivere a info@culturae.srl.