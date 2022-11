Visnadello, la farmacia resta in gestione ai farmacisti del territorio

Continuità e innovazione, questi i due binari della nuova era della Farmacia Castellari Srl che da qualche settimana vede la gestione dei dottori Carlo e Nicola Giacomelli, operativi nel territorio anche con la vicina Farmacia di Varago.

Continuità nel rapporto costante con la comunità grazie alla conferma delle dottoresse Silvia e Vera, farmaciste già presenti da anni a Visnadello che conoscono bene pazienti e dinamiche del territorio. Ad accompagnarle e supportarle in questa nuova stagione arriva il dottor Andrea farmacista responsabile dell’innovazione e Sara che si occuperà del magazzino. Innovazione negli spazi, nei prodotti e nei servizi. L’intera farmacia ha già visto rivoluzionato il suo allestimento interno che permette di avere nuovi spazi e nuovi reparti per offrire alla comunità consulenze sempre più specializzate e personalizzate. Si offre così un’ampia gamma di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici nei reparti di integrazione e fitoterapia, dietetica, sport, cosmetica, igiene del corpo, igiene orale, medicazione, elettromedicali e veterinaria. Sono state inserite nuove linee di prodotto targate Laboratorio della Farmacia e il reparto dermocosmetico vede l’arrivo di Miamo, il brand di cosmeceutica con prodotti che rappresentano l'avanguardia dermocosmetica nella prevenzione e nel trattamento della pelle. Spazio anche agli sportivi che potranno ricevere una consulenza specializzata per raggiungere Performance e Benessere grazie al progetto Pharma Sport – La Farmacia dello Sportivo. All’interno della Farmacia di via Gritti 41 lo staff è in grado di eseguire test specifici per valutare lo stato di salute ed è preparato per offrire un servizio di consulenza e mettere a punto protocolli personalizzati. In farmacia sarà possibile effettuare anche tamponi rapidi, test intolleranze alimentari e disbiosi intestinale, test di autoanalisi. Ad esempio, con risultati in soli 6 minuti, si può effettuare l’autoanalisi del sangue: bastano poche gocce prelevate da un polpastrello per conoscere i livelli di glicemia, emoglobina glicata, colesterolo totale, hdl e ldl, trigliceridi.

Tanti i servizi gratuiti già attivi come la stampa e ritiro referti, la misurazione della pressione o la prenotazione dei vaccini Covid. Grazie alla nuova fidelity card si potrà ricevere buoni spesa, sconti e inviti ad eventi esclusivi. Nel corso dell’anno verranno incentivati i processi di digitalizzazione: presto sarà possibile ricevere consigli da remoto e prenotare i farmaci via WhatsApp. La farmacia di Visnadello avrà una presenza social con un piano editoriale a forte impronta culturale e informativa. La farmacia di Visnadello, nel solco della tradizione di questa istituzione per la comunità, continua ad essere un luogo di riferimento per l’informazione e la prevenzione fisica e mentale attraverso servizi, prodotti, consulenze per poter dare risposte e soluzioni ad ogni esigenza dei pazienti.