Vista-Red lungo la Pontebbana: oltre 600 multe in un anno

Installato due anni fa, il Vista-Red all'incrocio di Visnadello lungo la Pontebbana ha registrato un'impennata di sanzioni nel corso del 2020. Oltre 600 multe in dodici mesi per gli automobilisti in transito, con picchi anche di dieci contravvenzioni al giorno.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", l'occhio elettronico rileva solo le auto che proseguono lungo la Pontebbana, non quelle che all'incrocio svoltano lungo le laterali. Ecco allora che, nell'anno della pandemia e del primo lockdown nazionale, il Comune di Spresiano ha registrato un aumento delle multe dovuto proprio al Vista-Red di Visnadello. Il bilancio della polizia locale di Spresiano parla di un totale di 2.342 sanzioni nel 2020 rispetto alle 1.852 del 2019. I dati parlano di 84 multe per divieto di sosta, 77 per eccesso di velocità, solo due per utilizzo di cellulare alla guida, in netto calo rispetto all'anno precedente. 28, infine, le violazioni delle norme anti-Covid sanzionate dai vigili, la maggior parte per il mancato rispetto del lockdown iniziato lo scorso marzo.