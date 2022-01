Spresiano, il VistaRed lungo la Pontebbana sarà attivo anche di notte

Brutte notizie per gli automobilisti in transito lungo la Pontebbana durante le ore notturne: il Comune di Spresiano ha esteso, con una nuova ordinanza, il funzionamento del semaforo tra Piazza Rigo, Via Dante Alighieri e Via Nazionale.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il semaforo non sarà più spento dalle 23 di sera alle 7 di mattina e, di conseguenza, il VistaRed collegato potrà sanzionare in orario notturno tutte le auto che passeranno con il rosso. Secondo i dati elaborati da Comune e polizia locale, una media di circa 20 macchine a notte transitano lungo la Pontebbana ad una velocità superiore ai 130 chilometri orari. Durante il giorno invece sono circa 200 le auto che non rispettano i limiti di velocità. Da qui la scelta di pubblicare la nuova ordinanza per mettere in sicurezza il centro di Spresiano anche durante la notte e, soprattutto, nelle prime ore del mattino quando molti studenti attraversano l'incrocio per andare a prendere l'autobus. Quello di Spresiano è il secondo VistaRed attivo lungo la Pontebbana. Il primo si trova nella frazione di Visnadello.