Treviso ricorda le vittime del Covid: targa e Ginkgo biloba al Ca' Foncello

Sabato 18 marzo, alle ore 11.30, nel giardino davanti all'edificio che ospita l’Unità operativa di Malattie infettive dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, si terrà la cerimonia di scopertura della targa commemorativa in ricordo delle vittime del Covid.

L'iniziativa, nata da una mozione presentata in consiglio comunale per la Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell’epidemia da Coronavirus, vedrà anche la messa a dimora di un grande ginkgo biloba nel giardino di Malattie infettive e l’apposizione di una lapide commemorativa. Alla cerimonia, aperta alla cittadinanza, saranno presenti i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di categoria, il personale sanitario (medici, infermieri, operatori sanitari, Suem), la polizia locale, la Protezione civile e i rappresentanti del mondo del volontariato. Previsto anche un intermezzo musicale a cura dei ragazzi dell’Orchestra giovanile d’archi diretti dal Maestro Debora Giacomelli.