Male incurabile, il ristoratore Vittorio Giust perde la vita a 61 anni

Uno dei nomi più conosciuti e stimati della ristorazione trevigiana è venuto a mancare pochi giorni prima della fine dell'inizio del nuovo anno: Vittorio Giust ha perso la vita venerdì scorso, 29 dicembre, a 61 anni. Ormai da tempo stava lottando contro un tumore rivelatosi incurabile.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", in questi giorni la notizia ha fatto subito il giro del paese e non solo. Giust era infatti il co-titolare dell'Antica Trattoria Coan. Insieme a lui la sorella Maria e il cognato Maurizio De Nardi. Una passione, quella per la cucina veneta, nata in Vittorio sin da bambino quando seguiva la madre Santina in trattoria. Dopo il diploma al Maffioli di Castelfranco Veneto, era stato cuoco del ristorante "Da Celeste", venendo chiamato anche in Arabia e Brasile come ambasciatore della cucina italiana nel Mondo. Due i riconoscimenti di cui andava più orgoglioso: quello di rappresentante della cucina veneta, ricevuto in Emilia Romagna negli Anni '80 e, nel 2020, il riconoscimento dell'Accademia della Cucina Italiana. Il suo talento era quello di riuscire a trasformare ingredienti tradizionali e comuni in piatti memorabili (soprattutto i dolci), sempre nel segno della tradizione veneta. Iscritto al Ferrari Club di Pordenone, aveva scoperto la malattia otto anni fa, sottoponendosi a ben tre operazioni chirurgiche nella speranza di riuscire a sconfiggere il male. Così, purtroppo, non è stato. Una volta capito che la malattia avrebbe avuto la meglio, ha deciso di morire in casa per non far capire alla mamma Santina il destino a cui sarebbe andato incontro. L'ultimo saluto a Vittorio Giust sarà celebrato mercoledì 3 gennaio, alle ore 15, nella chiesa arcipretale di Cordignano. A chi vorrà partecipare alla cerimonia i familiari non chiedono fiori ma opere di bene. La salma di Vittorio Giust riposerà nel cimitero di Cordignano.