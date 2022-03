Schianto in moto a 17 anni, oltre 300 persone per l'ultimo addio a Vittorio

Lacrime e cordoglio lunedì 14 marzo a Pieve del Grappa per i funerali di Vittorio Piva, il 17enne morto mercoledì scorso in un tragico incidente avvenuto in Via Montenero.

Oltre trecento persone hanno partecipato alla cerimonia, tra queste tantissimi amici e coetanei del giovane che hanno atteso l'arrivo del feretro in sella alle loro moto. Grande commozione per l'omelia di monsignor Borgo Gaetano che ha ricordato Vittorio come un ragazzo unico, pieno di carica vitale e con la prima marcia sempre inserita. Alla mamma del 17enne, Stefania, maestra del paese, gli alunni della scuola primaria hanno donato una rosa bianca. Appassionato di agraria, meccanica e musica, Vittorio è stato salutato anche dai musicisti della filarmonica di Crespano. Al termine della cerimonia gli amici più stretti hanno letto le loro lettere di cordoglio prima di scortare, in sella alle loro moto, l'ultimo viaggio di Vittorio.